Vale: havia empregados na área administrativa atingida pelos rejeitos

A Vale informou nesta sexta-feira, 25, que na hora do rompimento da barragem de Brumadinho, da Mina do Córrego do Feijão, em Minas Gerais, empregados da empresa estavam na área administrativa que foi atingida pelos rejeitos. A mineradora, porém, ainda não informou quantas pessoas estavam no local e o estado de saúde delas. Em nota, a Vale confirmou também que parte da comunidade de Vila Ferteco foi atingida pelos resíduos.

"A prioridade máxima da empresa, neste momento, é apoiar nos resgates para ajudar a preservar e proteger a vida de empregados próprios e terceiros, e das comunidades locais", declarou em nota. O resgate e o atendimento aos feridos estão sendo realizados no local pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil. Ainda não há confirmação sobre a causa do acidente, completou.

Capacidade

Segundo informações do site da Vale sobre as barragens da região a barragem 1 foi construída em 1976 e tem volume de 12,7 milhões de m³. Atualmente, a barragem não receberia material, pois o beneficiamento do minério na unidade é feito a seco, ainda de acordo com o site. O Ibama havia informado inicialmente que havia 1 milhão de m³ de rejeito no local. Para efeito de comparação, a barragem da Samarco que em 2015 se rompeu, soterrando o distrito de Bento Rodrigues e matando 19 pessoas, tinha 50 milhões m³ de rejeitos.

Denúncias

O Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) lamentou, em nota, o ocorrido, "que coloca em risco vidas humanas e o meio ambiente", e disse temer que o problema afete o abastecimento de famílias que vivem em 48 municípios da Bacia do Rio Paraopeba. Segundo o movimento, "inúmeras denúncias" foram feitas em razão do risco de rompimento de barragens do complexo, "e ainda assim a Mina Córrego do Feijão teve sua ampliação aprovada pelo Conselho Estadual de Política Ambiental em dezembro do ano passado".