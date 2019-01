Pessoas olham para os danos causados pelo colapso da barragem da Vale, em Brumadinho Douglas Magno/AFP

Helicóptero de resgate sobrevoa a área à procura de vítimas. Douglas Magno/AFP

Agentes de resgate levam o corpo de uma das vítimas, recuperado do lamaçal formado no Córrego do Feijão, próximo à Brumadinho. Douglas Magno/AFP

Helicóptero tira da lama o corpo de uma das vítimas da tragédia. Douglas Magno/AFP

Pessoas esperam por informações sobre parentes e amigos em frente ao Centro de Comando de Crise organizado pelo Governo de Minas Gerais em Brumadinho. Mauro Pimentel/AFP

Cachorro é visto depois de escapar da área de lama no Parque da Cachoeira, um dia após a tragédia. Mauro Pimentel/AFP

Pertences pessoais são vistos em meio aos destroços das casas destruídas pela tragédia em Brumadinho. Mauro Pimentel/AFP

Mulher mostra os destroços da casa onde morava, no Parque da Cachoeira. Mauro Pimentel/AFP

Bombeiros que procuravam por corpos na região da Mina do Café precisaram sair às pressas da área, quando o nível da água subiu repentinamente. Douglas Magno/AFP

Bombeiros são vistos em igreja que serviu como Centro de Comando no distrito de Córrego do Feijão. Douglas Magno/AFP