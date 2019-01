Terremoto atinge oeste do Brasil perto da fronteira com Peru, diz USGS

Um terremoto atingiu o oeste do Brasil perto da fronteira com o Peru, afetando uma parte remota da Floresta Amazônica, disse o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês) neste sábado (5). Não há relatos imediatos de danos.

O Serviço Geológico dos EUA disse que o terremoto de magnitude 6,8 teve epicentro 89 quilômetros a oeste de Tarauacá, no Brasil, e 329 quilômetros a leste de Pucallpa, no Peru, às 14h25 (horário local), a uma profundidade de 575 quilômetros. Grandes danos são improváveis devido à profundidade do tremor e à localização remota.

Um terremoto de magnitude 7,1 havia atingido a fronteira Peru-Brasil em agosto.