Tentativa de assalto a carro-forte em hipermercado deixa um suspeito morto em SP

Um vigia foi baleado e um suspeito foi morto neste domingo (23), por volta das 12h15, após a tentativa de roubo a um carro-forte dentro de um hipermercado Extra, localizado no km 13 da rodovia Raposo Tavares, na zona oeste de SP.



Segundo informações da PM, houve um intenso tiroteio no local. Os homens estavam munidos de fuzil e armamentos de grande poder de fogo. O vigilante ferido foi levado a um hospital da região e não há informação sobre o seu estado de saúde.



Os suspeitos abordaram os vigilantes dentro do hipermercado após o carro-forte chegar para levar dinheiro do comércio. Após a troca de tiros, ao menos três assaltantes fugiram com carros de clientes que estavam no estacionamento.

A polícia realiza uma operação para localizar os assaltantes. Nenhum cliente se feriu durante o ocorrido.



O 51º DP, que fica próximo a tentativa do assalto, vai conduzir as investigações sobre o caso.