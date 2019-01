Sobe para 84 o número de mortos na tragédia de Brumadinho

Subiu para 84 o número de mortos vítimas do rompimento da barragem da mineradora Vale em Brumadinho, informou a Defesa Civil de Minas Gerais, no início da noite desta terça-feira (29). Há 276 desaparecidos.

Dois dos corpos retirados nesta terça são de pessoas que estavam no refeitório da Vale, segundo o tenente Pedro Aihara, porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Outros três corpos foram localizados em um dos ônibus soterrados.

A barragem de rejeitos, que ficava na mina do Córrego do Feijão, se rompeu na sexta-feira (25). O mar de lama varreu a comunidade local e parte do centro administrativo e do refeitório da Vale. Entre as vítimas, estão moradores e funcionários da Vale. A vegetação e rios foram atingidos.