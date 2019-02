Sobe para 107 o número de vítimas identificadas em MG; Desaparecidos cai para 220

A Polícia Civil de Minas Gerais informou que o número de vítimas identificadas subiu para 107 neste domingo (3), décimo dia de buscas em Brumadinho (MG).

Até a última sexta (1), foram coletadas 152 amostras de DNA de familiares de vítimas para o processo de identificação.

Neste domingo, a policia realiza na Estação do Conhecimento, em Brumadinho, um mutirão para emissão de carteiras de identidade para vítimas que perderam seus documentos. O serviço vai até 16h.

Com a identificação das vítimas, as autoridades informaram que o número de desaparecidos caiu de 226 para 220.

Mortos

No sábado, o número de mortos na tragédia de Brumadinho subiu para 121, seis a mais que na sexta (1). O trabalho de buscas pelos corpos segue neste domingo e as autoridades locais devem divulgar novas informações no final de tarde.

Segundo a corporação, a descoberta de novos corpos deve ser mais lenta daqui para frente, devido a dificuldade nas escavações da lama. Os militares, porém, dizem que seguirão nas buscas por tempo indeterminado até o encontro de todas as vítimas.