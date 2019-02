Sérgio Moro autoriza emprego da Força de Segurança em Rondônia

O estado de Rondônia vai receber, por 15 dias, integrantes da Força Nacional. O envio foi autorizado nesta terça-feira (19), pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Em portaria já publicada no Diário Oficial da União, Moro autoriza o emprego da Força "nas atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, em apoio aos órgãos de segurança pública do Estado de Rondônia, em caráter episódico e planejado". O prazo poderá ser prorrogado, se necessário.

A decisão ocorre após a transferência do presídio de Presidente Venceslau (SP) para unidades federais de Mossoró (RN), Porto Velho (RO) e Brasília de integrantes da cúpula do Primeiro Comando da Capital (PCC), incluindo o líder do grupo, Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola. Na ocasião, o governo já havia autorizado o uso das Forças Armadas em Mossoró (RN) e Porto Velho (RO) para garantir a segurança dos presídios.

Segundo a Portaria agora publicada, o contingente a ser disponibilizado obedecerá ao planejamento definido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça.