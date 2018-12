Rio vai comprar 30 mil câmeras de vigilância, promete futuro governador

O governador eleito Wilson Witzel afirmou, em um evento do grupo empresarial Lide, nesta segunda-feira, no Hotel Belmond Copacabana Palace, que pretende abrir licitação em janeiro para instalar cerca de 30 mil câmeras de vigilância no Rio e em outros municípios da Região Metropolitana:

"A segurança é uma questão prioritária. Também vamos expandir o Segurança Presente para a Tijuca e a Baixada Fluminense", afirmou Witzel.

Witzel afirmou que a viagem para Israel será nesta terça-feira. Antes, no entanto, ele diz que deverá anunciar o secretário de Agricultura. A viagem será para avaliar a compra de drones que atiram e de câmeras que fazem reconhecimento facial.

De acordo com assessores de Witzel, trata-se de uma pesquisa na área tecnológica, sem "nenhum compromisso comercial" selado. Outras atividades em Israel serão divulgadas pela equipe de Witzel nos próximos dias. A agenda foi organizada pela Embaixada de Israel no Brasil.

Na viagem, o futuro governador será acompanhado por integrantes da equipe de transição, por políticos de seu partido, o PSC, e por representantes da Federação Israelita do Rio de Janeiro. Segundo assessores, os membros da comitiva, inclusive Witzel, custearão do próprio bolso as despesas com passagens e hospedagem.