Qual o maior salário oferecido em uma seleção pública?

Você já parou para pensar qual é o maior salário já apresentado em um edital de concurso público ou em processo seletivo público? Se na sua mente veio Juiz ou Promotor, está completamente enganado. Trata-se do cargo de Prático de Navios, cujo salário mensal pode chegar a R$ 130 mil, a depender do contrato.

Para quem nunca tinha ouvido falar na carreira, o Prático é responsável pelas manobras de navios próximos a trechos de costas, baías e portos, garantindo a segurança das embarcações e evitando tragédias marítimas.

Exigência de nível superior e 4 etapas no processo seletivo

A última seleção para o cargo - que não se trata de concurso público, mas sim um processo seletivo público - ocorreu em 2012 e contemplou 206 vagas distribuídas por 17 estados. A exigência foi de nível superior completo e ser aquaviário da seção de convés ou de máquinas de nível igual ou superior a quatro, ou pertencer ao grupo de amadores, no mínimo na categoria de mestre-amador.

O Prático não é funcionário público, já que as suas atividades tem caráter comercial privado. Cada empresa de praticagem opera como pessoa jurídica de direito privado, com registro em Junta Comercial, paga seus tributos, salários e outros prestadores de serviço.

O processo seletivo costuma ter quatro etapas, sendo que a primeira consiste na aplicação de uma prova objetiva de múltipla escolha pela Marinha. Depois será a fase de apresentação de documentos e testes psicofísicos. A terceira etapa é a análise por pontos de títulos e, por fim, ocorre a prova prática/oral, com base em um briefing e em uma simulação de manobras de navios.

TOP 5

Os salários mais altos

1. Prático

Pode chegar a R$ 130 mil mensais, a depender do contrato

2. Consultor legislativo

R$ 32.139,86 mensais. Para participar, basta ter formação de nível superior.

3. Procurador do trabalho

Um dos concursos mais cobiçados e bem pagos é para procurador do trabalho, com vencimentos de R$ 28.947,55 mensais. Para se candidatar, é preciso ser formado em Direito e ter pelo menos três anos de tempo de prática.

4. Juiz federal

O concurso para juiz federal também tem salários atrativos, sendo os iniciais de R$ 28.947 mensais. Para concorrer, é requisito bacharelado em Direito, e, no mínimo, três anos de atividade jurídica comprovada.

5. Auditor da Receita

Os vencimentos para auditor fiscal da Receita Federal também são um dos mais desejados do país, sendo os iniciais de R$ 20.123,53. Quem tiver curso superior em qualquer área pode se candidatar ao cargo.