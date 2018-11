PRF 2018: edital com 500 vagas é lançado; salário de R$ 10 mil

Foi publicado nesta quarta-feira (28), no Diário Oficial da União, o edital do concurso da Polícia Rodoviária Federal. São ofertadas 500 vagas imediatas que estão distribuídas entre vários estados do País. O salário inicial é de R$ 9.473,57.

A publicação do edital indica que as inscrições do concurso se iniciam já na próxima segunda-feira, dia 3 de dezembro, e seguem até o dia 18 de dezembro. A taxa é de R$ 150,00 e devem ser feitas no site da banca, Cespe. Não há vagas destinadas para o Ceará.

As provas objetiva e discursiva devem ocorrer no dia 3 de fevereiro de 2019, pela tarde. A prova objetiva será composta de 120 questões do tipo certo ou errado com duração máxima de 4h30min. Já a prova discursiva os candidatos terão que discorrer em texto dissertativo com tema a ser proposto em 30 linhas no máximo.

Distribuição das vagas:

Acre – 17 vagas

Amapá – 28 vagas

Amazonas – 23 vagas

Bahia – 17 vagas

Goiás– 27 vagas

Maranhão – 18 vagas

Mato Grosso – 9 vagas

Mato Grosso do Sul – 35 vagas

Minas Gerais – 57 vagas

Pará – 81 vagas

Piauí – 22 vagas

Rio de Janeiro – 10 vagas

Rio Grande do Sul – 74 vagas

Rondônia – 15 vagas

Roraima – 23 vagas

São Paulo – 19 vagas

Tocantins – 25 vagas