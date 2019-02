Previsão de chuvas fortes mantém Rio de Janeiro em estágio de atenção

A cidade do Rio de Janeiro, que sofreu com chuvas intensas na última semana, permanece em estágio de atenção. Segundo o Centro de Operações, a previsão é de chuva forte a muito forte entre as próximas quarta-feira (13) e sexta-feira (15). Para hoje (11), a expectativa é de calor, com máxima de 38ºC.

Segundo o Alerta Rio, serviço meteorológico da prefeitura, uma frente fria deve se aproximar da cidade amanhã (12), provocando pancadas de chuva fraca a moderada a partir da noite. Já na quarta-feira (13), além de chuva, são esperadas rajadas de vento forte a muito forte e raios.

Avenida Niemeyer

Mesmo após cinco dias desde o grande temporal que afetou principalmente as zonas sul e oeste do Rio e que deixou sete mortos, a cidade ainda não se recuperou de todos os danos. A Avenida Niemeyer, onde houve um deslizamento com duas vítimas fatais, permanece totalmente interditada.

Segundo a prefeitura, equipes estão trabalhando na contenção de encostas, remoção da lama e de árvores com risco de queda no local. Apenas moradores da região podem utilizar o trecho da via entre os bairros Leblon e Vidigal. A Estrada das Canoas também segue bloqueada em razão da queda de uma árvore.

Ocorrências

Na manhã de hoje, ao menos 25 ocorrências do último temporal, ainda não tinham sido resolvidas, entre deslizamentos, desabamentos e quedas de árvores e galhos. Da madrugada de quinta-feira (6) até agora, técnicos da Defesa Civil interditaram 133 imóveis em toda a cidade. As áreas mais afetadas, que ainda são prioridades do órgão durante essa semana, são Rocinha, Vidigal e São Conrado.

A prefeitura informou ainda que Defesa Civil realizou uma força-tarefa ontem (10), que resultou em dez interdições de imóveis. A estimativa do município é que ao menos 57 famílias estão desalojadas.

Falta de energia

Segundo o balanço da Light, companhia distribuidora de energia do município, cerca de mil clientes continuam sem luz em razão das chuvas do último dia 6. A empresa intensificou o trabalho nos bairros de São Conrado e Alto da Boa Vista e também atua no Vidigal, onde 35 clientes ainda estão sem energia.

A Light realiza ainda serviços em trechos de Jacarepaguá, Vargem Grande, Joá e Gávea. A empresa informa que foram disponibilizados cerca de 2 mil profissionais para fazer os atendimentos, mas há ocorrências, como quedas de árvores, que dependem de operação conjunta com a Comlurb, Companhia Municipal de Limpeza Urbana.