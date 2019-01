Presos suspeitos de envolvimento em morte de jovem que tentou proteger a mãe no RJ

Policiais da Delegacia de Homicídios da Capital prenderam mais dois homens suspeitos de envolvimento no roubo que resultou na morte do jovem Matheus dos Santos Lessa, no último dia 15, em Guaratiba, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Os dois foram presos na noite de ontem (24) e teriam dado apoio aos dois suspeitos de assassinar Matheus.

Segundo a Polícia Civil, Wilber Pereira de Oliveira e Enio de Oliveira levaram os suspeitos do roubo até o local e deram suporte para a fuga deles. Por isso, apesar de não terem entrado no mercado, também são suspeitos de "participação efetiva" no homicídio de Matheus.

Os dois suspeitos de terem entrado no mercado e matado o jovem são Yuri Gladstone Guimarães, preso na última quarta-feira (23), e Adelito Santana de Oliveira, que é considerado foragido pela Justiça. Wilber e Enio tinham mandados de prisão temporária expedidos contra eles.

Um terceiro homem também foi preso, suspeito de ser o dono da arma usada no crime.

Mateus dos Santos Lessa, de 22 anos, foi atingido com um tiro no pescoço depois de se colocar entre os assaltantes e sua mãe no último dia 15, depois de reagir a um assalto no mercadinho de sua família.