Presidente da CNI é preso em operação contra corrupção em contratos do Sistema S

O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade, foi preso na manhã desta terça-feira (19), durante operação da Polícia Federal (PF) que apura corrupção em contratos entre um grupo empresarial e entidades do Sistema S e do Ministério do Turismo. Com informações do portal G1.

A CNI afirmou que "não teve acesso à investigação e acredita que tudo será devidamente esclarecido".

Além de Robson Andrade, o empresário Luiz Otávio Gomes Vieira da Silva também foi preso. Ele já havia sido preso em outra operação da PF, em 2013.

Os presidentes das Federações das Indústrias dos estados de Pernambuco, Alagoas e Paraíba também estão entre os alvos de mandado de prisão da operação executada pela PF nesta terça-feira.

Segundo informações da PF, um grupo de empresas, sob o controle de um mesmo núcleo familiar, atuava desde 2002 executando contratos firmados por meio de convênios com o Ministério do Turismo e entidades paraestatais do intitulado Sistema S. Estima-se que o grupo já tenha recebido mais de R$ 400 milhões decorrentes desses contratos.

Os contratos fraudulentos eram, em sua maioria, voltados à execução de eventos culturais e de publicidade superfaturados e com inexecução parcial, sendo os recursos posteriormente desviados em favor do núcleo empresarial por intermédio de empresas de fachada.