Prêmio da Mega da Virada pode render R$ 1 milhão por mês

Os apostadores interessados em concorrer ao prêmio da Mega da Virada, estimado em R$ 280 milhões, têm até as 16h desta segunda-feira (31) para registrarem seus palpites.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, é possível apostar pela internet ou de forma presencial nas lotéricas espalhadas por todo o país. Como não há um padrão no horário de funcionamento desses estabelecimentos, é preciso verificar o horário de abertura e fechamento em cada localidade.

Apesar da estimativa, o valor exato do prêmio só será conhecido após o término das apostas. No ano passado, por exemplo, quando a Caixa previa pagar aproximadamente R$ 220 milhões, os valores finais, divididos entre os 17 sortudos que acertaram as seis dezenas, superaram os R$ 300 milhões.

O concurso de 2017 foi o que pagou o maior prêmio da história da Mega-Sena da Virada, e também o que foi dividido entre o maior número de apostadores.

Diferentemente dos demais concursos, o prêmio principal não acumula caso ninguém acerte as seis dezenas. Segundo a Caixa, quando não há ganhadores pela sena o prêmio é dividido entre os acertadores da quina. O valor mínimo para concorrer ao prêmio é R$ 3,50.

O resultado será conhecido nesta segunda-feira (31), em sorteio que será realizado às 20h.

As apostas para a Mega da Virada começaram no dia 5 de novembro, paralelas a outros concursos da loteria. Desde o último dia 20, no entanto, todos os palpites passaram a ser exclusivos para o sorteio do dia 31.

Segundo estimativa da Caixa, caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega da Virada e aplique todo o valor na poupança, os rendimentos mensais serão superiores a R$ 1 milhão.

Além das apostas individuais, é possível participar do sorteio por meio de bolões e cotas. As apostas coletivas têm valor de aposta mínimo de R$ 10 e precisam de pelo menos dois participantes. O custo de cada cota é R$ 4 e podem ser registrados até 100 apostadores.

Prêmios da Mega da Virada

1.140, em 2009; duas apostas vencedoras - premiação total: R$ 144.901.494,92

1.245, em 2010; quatro apostas vencedoras - premiação total: R$ 194.395.200,04

1.350, em 2011; cinco apostas vencedoras - premiação total: R$ 177.617.487,60

1.455, em 2012; três apostas vencedoras - premiação total: R$ 244.784.099,16

1.560, em 2013; quatro apostas vencedoras - premiação total: R$ 224.677.860,08

1.665, em 2014; quatro apostas vencedoras - premiação total: R$ 263.295.552,64

1.775, em 2015; seis apostas vencedoras - premiação total: R$ 246.533.514,30

1.890, em 2016; seis apostas vencedoras - premiação total: R$ 220.948.549,30

2.000, em 2017; 17 apostas vencedoras - premiação total: R$ 306.718.743,70