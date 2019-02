Prefeito em PE obriga funcionários a irem a show da noiva em pré-Carnaval

O prefeito da cidade de Camaragibe, no Grande Recife, Demóstenes Meira (PTB), obrigou todos os funcionários de cargos comissionados a comparecerem a uma prévia de Carnaval neste domingo (17) para prestigiar o show da noiva dele, a cantora Taty Dantas.

Ela é secretária de Assistência Social do município. Em áudio divulgado numa rede social, Meira diz que a Prefeitura de Camaragibe patrocinou o bloco Canário Elétrico, do secretário de Educação, Denivaldo Freire.

A agremiação foi responsável por contratar a noiva do prefeito. Na gravação encaminhada aos servidores, Meira avisa que todos os comissionados serão fiscalizados.

"Vou fazer um cordão de isolamento ao redor do trio só para ficarem os cargos comissionados. Então, por favor, divulguem e multipliquem. A gente vai filmar e eu vou contar quantos cargos comissionados foram até o evento", avisa.

Ele diz ainda que os funcionários só estarão liberados após a apresentação da sua noiva. "Eu sei que tem gente que não gosta de Carnaval, mas minha noiva vai cantar, a minha futura esposa, Taty Dantas. Depois que ela cantar as músicas dela, está todo mundo liberado, mas eu quero todo mundo a partir de meio-dia ao redor do trio", afirmou.

O prefeito comunica que parte da estrutura da prefeitura será usada para apoiar o bloco. "Já chamei 30 guardas municipais para fazer o cordão de isolamento por fora e o resto da equipe dos guardas municipais. São mais 200 homens espalhados no meio da multidão para evitar confusão, arma de fogo e droga", afirmou.

Em nota, a Prefeitura de Camaragibe comunicou que foi feita uma convocação apenas daqueles que ocupam cargos comissionados e que não forçou nenhum funcionário a comparecer ao evento. Ao contrário do que diz o prefeito no áudio, a nota informa que não houve patrocínio por parte do poder municipal.

"Apenas foi dado apoio com guarda municipal e assistência médica, assim como em todos os outros bloco que sairão na cidade", informa.