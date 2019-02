Ponte desmorona na BR-364 e fecha único acesso a três Estados do Norte

Parte de uma ponte sobre o Córrego Andirá, no km 464 da BR-364, desmoronou interrompendo o tráfego de veículos no município de Cacaulândia, em Rondônia, na noite de quarta-feira (6). A via é o único acesso por terra dos Estados de Rondônia, Acre e Amazonas ao Mato Grosso e a outras regiões do País.

Acompanhe o trabalho do DNIT para restabelecer o tráfego na BR-364/RO, onde ocorreu o desmoronamento da ponte sobre o Igarapé Andirá, no km 464 por causa das intensas chuvas na região.

Para mais informações, acesse https://t.co/tVu5f3SHjx

🚧⚠️ pic.twitter.com/CTHlAHc4lK — DNIT (@DNIToficial) 7 de fevereiro de 2019

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o desmoronamento aconteceu após intensas chuvas na região e abriu um buraco de 9 metros. Não houve feridos, pois ninguém passava pelo local no momento do desabamento. A PRF pediu que empresas de ônibus suspendam viagens programadas, pois não há rotas alternativas seguras para atravessar esse trecho da rodovia.

O Exército e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) buscam a melhor solução para fazer o reparo na pista. Na tarde desta quinta, o DNIT começou a fazer um conserto na ponte usando pedras. Um congestionamento se formou em ambos os lados da ponte.

"Os serviços de recuperação do trecho da BR-364 onde ocorreu o desmoronamento no segmento da cabeceira da ponte sobre o Igarapé Andirá, em Rondônia, estão acelerados! O DNIT já deu início ao serviço de enrocamento de pedra. A previsão é liberar uma das pistas até amanhã", informou o DNIT em sua conta no Twitter.