PM e Defesa Civil alertam população para falsos pedidos de doações para vítimas de Brumadinho

O porta-voz da Polícia Militar de Minas Gerais, Flávio Santiago alertou neste domingo (27) para que a população tenha cuidado com pedidos falsos de doações para vítimas do acidente com a barragem da Vale em Brumadinho.

Segundo o PM, ainda não estão sendo recebidas doações de mantimentos e que o envio dos donativos podem causar prejuízos como a perda dos alimentos.

"Muitas mensagens falsas circulando na internet pedindo donativos, entregando número de conta corrente (...) Se a pessoa não conhecer a fonte que está solicitando qualquer tipo de valor que não faça nenhum tipo de doação, salvo divulgado pela Defesa Civil de Minas Gerais – a não ser que conheça", disse o major.

Para quem quiser doar dinheiro, uma parceria do Banco do Brasil com a Prefeitura de Brumadinho recebe depósitos para a campanha "Ajude Brumadinho". Os dados são:

Agência: 1669-1

Conta corrente: 200-3

CNPJ: 18363929/0001-40

Circula também uma mensagem falsa convocando pilotos de drones e de jipes para auxiliar nos resgates. A Polícia Militar e a Defesa Civil negam que tenham feito este pedido.

O superintendente do Banco do Brasil em Minas Gerais, Luiz Cláudio Batista informou que uma reunião, marcada para esta segunda-feira (28), entre o Banco, Prefeitura, Ministério Público e uma juíza local da comarca vai discutir o tema.