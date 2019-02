PF deflagra operação contra desvios em contratos do Sistema S e do Ministério do Turismo

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (19) a Operação Fantoche, que investiga um suposto esquema de contratos fraudulentos estabelecidos entre um grupo empresarial pertencente a uma mesma família e entidades do Sistema S e o Ministério do Turismo. Com informações do portal G1.

Os agentes da PF cumprem 10 mandados de prisão e 40 de busca e apreensão nos estados de Pernambuco, São Paulo, Paraíba, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Alagoas e no Distrito Federal.

Os alvos dos mandados são investigados por crimes contra a administração pública, fraudes licitatórias, associação criminosa e lavagem de ativos. A PF estima que o grupo tenha realizado desvios de mais de R$ 400 mil.

A maior parte dos contratos ilícitos tinham como objeto a realização de eventos culturais e de publicidade. Segundo a PF, empresas de fachada eram utilizadas para a prática dos desvios.