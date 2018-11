PF apreende 7 toneladas de maconha e prende 19 em cidade de MS

A Polícia Federal apreendeu, na madrugada deste sábado (24), aproximadamente sete toneladas de maconha e prendeu em flagrante 19 indivíduos envolvidos em atividade de tráfico internacional de entorpecentes, em Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul.

Droga foi encontrada em veículo dentro de um galpão Polícia Federal

"A situação delituosa foi detectada quando estava sendo realizado o transbordo do entorpecente de um caminhão para uma carreta no interior de galpão localizado na cidade de Ponta Porã/MS, distante cerca de uma quadra da fronteira", informou a corporação, em referência à divisa com o Paraguai.