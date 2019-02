Perseguição intensa resulta na prisão de casal com carro roubado em Minas Gerais; vídeo

Uma perseguição policial terminou com a prisão de um casal na Rodovia Fernão Dias, entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, nesta segunda-feira (12), pela Polícia Rodoviária Federal em Vargem (SP).

Segundo a polícia, a ocorrência teve início após o motorista desrespeitar a ordem de parada dos agentes. No vídeo, percebe-se que o carro de placa de Belo Horizonte estaciona no posto de pedágio. Quando três agentes da PRF se preparam para fiscalizar o condutor, o motorista foge em alta velocidade. Os policiais iniciam a perseguição ao veículo.

Perseguição intensa prende casal com carro roubado em Minas Gerais https://t.co/S96LleNAsD pic.twitter.com/jlzIyDc4xe — Diário do Nordeste (@diarioonline) 13 de fevereiro de 2019

Ultrapassagens de risco

Na tentativa de fugir dos agentes, o motorista infrator realiza seis ultrapassagens perigosas. Após 16 quilômetros de perseguição, um policial atira contra um dos pneus no veículo. O motorista tenta controlar o automóvel, mas não consegue e bate na frente de um caminhão, já no trecho de Extrema (MG).

O homem sai do carro e tenta fugir a pé, mas foi preso pela polícia. A mulher foi presa dentro do carro. De acordo com a polícia, a mulher de 32 anos e o homem de 48 anos foram detidos e vão responder por desobediência, resistência e também receptação, pois o carro era roubado.

Além disso, eles vão responder por falsidade ideológica, porque carregavam documentos falsos. O caso foi registrado na Polícia Civil em Vargem.