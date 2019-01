Padre Fábio de Melo compara Vale com bandidos e questiona doação

O Padre Fábio de Melo comentou, em uma rede social nesta terça-feira (29), o anúncio de que a empresa Vale vai doar R$ 100 mil a cada família que perdeu um parente com o rompimento da barragem em Brumadinho (MG) na sexta-feira (25).

O religioso comentou a situação fazendo uma comparação com um bandido que assalta uma casa:

Doar?

Um bandido entra na sua casa, rouba tudo o que você tem, mata pessoas da sua família, destrói o seu espaço emocional, memórias, depois ele volta e diz que vai deixar um dinheirinho para você recomeçar a vida.

Que bandido caridoso! https://t.co/OY3iaIr4mZ — padrefabiodemelo (@pefabiodemelo) 29 de janeiro de 2019

Num comentário, o padre explicou para seus seguidores que que doar é 'gesto gratuito de quem não tem obrigação de fazer.' E disse que não é esse o caso da empresa.

Ainda nos comentários, o Padre chegou a dizer que a impunidade é revoltante.

A Vale anunciou nesta segunda-feira (28) que uma das medidas para amenizar o impacto da tragédia vai ser a doação do dinheiro. Além disso anunciou também a implementação de uma cortina de contenção no rio Paraopeba para garantir a captação de água no município de Pará de Minas, em Minas Gerais.

Apoio psicológico

A Vale vai contratar uma equipe de profissionais do hospital Albert Einstein, sediado em São Paulo, que incluirá especialistas em trauma, luto e catástrofes. Eles se juntarão aos 100 profissionais de saúde da empresa que estão no local.