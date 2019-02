Números da Quina de hoje do concurso Nº 4.905

Divulgados os 5 números sorteados do concurso nº 4.905, da Quina, realizado na noite desta segunda-feira (18): 23 - 27 - 40 - 58 - 80.

Não houve acertador. O prêmio acumulou em R$ 7,5 milhões para o sorteio que acontece nesta terça-feira (19).

Os sorteios da Quina são realizados de segunda a sábado às 20h, pelo horário de Brasília.

Como jogar

Basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. O preço da aposta mínima é de R$ 1,50.

Quer apostar online? Veja como fazer

Quem possuir mais de 18 anos, poderá realizar apostas online no site da Caixa a partir de R$ 30,00 por dia. Basta possuir um cartão de crédito e realizar cadastro com CPF. O site de Loterias da Caixa é o único autorizado a comercializar apostas via internet e funciona 24 horas.

Bolão

A Caixa Econômica permite realizar apostas em grupo, sinalizando no cartão ou solicitando no atendimento à lotérica. Os bolões têm preço mínimo de R$ 10,00 de duas a, no máximo, 100 cotas.