Números da Lotomania de hoje do concurso Nº 1.943

Divulgados os 20 números sorteados do concurso nº 1.943, da Lotomania, realizado na noite desta terça-feira (12): 00 - 10 - 19 - 24 - 31 - 35 - 38 - 41 - 42 - 46 - 47 - 49 - 55 - 64 - 65 - 76 - 84 - 85 - 86 - 92.

Não houve acertador e o prêmio ficou acumulado em R$ 3,5 milhões para o sorteio que acontece na próxima sexta-feira (15).

Os sorteios da Lotomania acontecem dia de terça e sexta sempre a partir das 20h, pelo horário de Brasília.

Como jogar

Você marca 50 números, dentro dos 100 disponíveis. Você pode ganhar se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número. A aposta mínima, de 50 números, custa R$ 1,50.

Quer apostar online? Veja como fazer

Quem possuir mais de 18 anos, poderá realizar apostas online no site da Caixa a partir de R$ 30,00 por dia. Basta possuir um cartão de crédito e realizar cadastro com CPF. O site de Loterias da Caixa é o único autorizado a comercializar apostas via internet e funciona 24 horas.

Bolão

A Caixa Econômica permite realizar apostas em grupo, sinalizando no cartão ou solicitando no atendimento à lotérica. Os bolões têm preço mínimo de R$ 10,00 de duas a, no máximo, 100 cotas.