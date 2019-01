Notas do Enem já estão disponíveis para consulta em site do Inep

Apesar da previsão do Inep para divulgação dos resultados oficiais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir das 10h desta sexta-feira (18), participantes já começaram a ter acesso às notas por volta das 8h30. Nas redes sociais, como o Twitter, a prova já está entre os assuntos mais comentados no Brasil.

Acesse o resultado do Enem

Segundo o órgão, a liberação de acesso foi antecipada para que o setor de TI pudesse fazer ajustes e testes devido a previsão de grande acesso. A estabilidade total do sistema, porém, só será garantida a partir das 10h.

Os resultados podem ser acessados através da Página do Participante. Para fazer a consulta, o candidato deve fornecer CPF e senha.

As provas de 2018 trouxeram questões sobre feminismo e ditadura, enquanto a redação tratou de manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Uma das principais apostas era de que ele poderia tratar sobre fake news.

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo exame, a edição teve 6.774.891 inscritos. No primeiro dia de provas, 4 de novembro, 25% dos candidatos faltaram -o menor índice histórico. Já no dia 11, segundo dia de provas, foi registrada taxa de 29,2% de abstenção.

Prazos

De 22 a 25 de janeiro, os candidatos poderão utilizar a nota para se inscreverem no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que oferece vagas nas instituições públicas de ensino superior, como universidades estaduais e federais. O resultado será divulgado dia 28, e o candidato terá do dia 30 ao dia 4 de fevereiro para realizar a matrícula nas instituições. Quem não for selecionado na primeira chamada poderá se inscrever para a lista de espera do dia 28 ao dia 4.

Já o Programa Universidade para Todos (Prouni), que permite estudar com bolsas de até 100% em instituições privadas do país, receberá inscrições do dia 29 de janeiro a 1º de fevereiro. A primeira chamada será divulgada no dia 4 de fevereiro e a segunda, no dia 18. Caso não seja selecionado nas duas chamadas, o candidato pode se inscrever na lista de espera entre os dias 7 e 8 de março.

Podem participar do Prouni candidatos que não tenham diploma de ensino superior e que atendam a pelo menos uma das condições: ter cursado o ensino médio completo em escola pública ou em instituição privada com bolsa, ser pessoa com deficiência ou ser professor da rede pública.

O estudante também poderá se candidatar ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) entre os dias 5 e 12 de fevereiro. Os resultados serão divulgados a partir do dia 18 de fevereiro e a lista de espera estará aberta do dia 20 de fevereiro a 31 de março. O Fies permite ao estudante financiar as mensalidades do seu curso em instituições privadas.