No Enem 2018, 2,7% zeraram redação e 55 candidatos tiveram nota máxima

No Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2018, 112.559 participantes (equivalente a 2,3%) zeraram a redação. Apenas 55 candidatos dos 4,1 milhão de concorrentes conseguiram a nota máxima. Segundo o Inep, órgão responsável pela prova, os principais motivos seriam redações entregues em branco (1,12%), fuga do tema (0,77%) e cópia do texto que servia de contexto (0,36%).

Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (18) na página oficial do instituto. As notas individuais podem ser acessadas através da Página do Participante. Para fazer a consulta, o candidato deve fornecer CPF e senha.

O número de provas dissertativas zeradas foi menor do que em 2017. A média geral dos candidatos para a redação foi 522,8 pontos - a nota máxima era mil. Os treineiros, participantes que fazem a prova como um teste, mas ainda não concluíram o Ensino Médio, obtiveram a melhor média (541,2). Em seguida, ficaram concluintes (523,4), que concluíram em 2018, e egressos (520,9), formados antes do ano da prova.

Em 2018, a redação trouxe como tema "manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet". As apostas antes da prova colocavam fake news como um dos temas mais prováveis.

Abstenção

Ainda segundo os dados divulgados pelo Inep, a edição de 2018 foi a que registrou menor taxa de ausentes desde 2009. Dos 5.513.747 participantes confirmados, 1.352.566 não compareceram à prova, equivalente a 24,53%. No ano anterior, a abstenção foi de 29,9%.

Entre os participantes que tinham isenção no pagamento da taxa de inscrição, a abstenção foi de 20,8%, entre concluintes da rede pública, e 33,33% entre participantes isentos pela lei 2.799/2013 ou pelo decreto 6.135/2007. Entre alunos pagantes, a abstenção foi de 17,62%.

Resultados por área de conhecimento

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

Proficiência Média Geral - 526,9

Proficiência Média Concluintes - 520,8

Proficiência Média Egressos - 529,1

Proficiência Média Treineiros - 538,9

Proficiência Mínima - 318,8

Proficiência Máxima - 816,9

Redação

Proficiência Média Geral - 522,8

Proficiência Média Concluintes - 523,4

Proficiência Média Egressos - 520,9

Proficiência Média Treineiros - 541,2

Redações Nota Zero - 112.559

Redações Nota Mil - 55

Ciências Humanas e suas Tecnologias

Proficiência Média Geral - 569,2

Proficiência Mínima - 387,2

Proficiência Máxima - 850,4

Proficiência Média Concluintes - 561,7

Proficiência Média Egressos - 573,4

Proficiência Média Treineiros - 575,2

Matemática e suas Tecnologias

Proficiência Média Geral - 535,5

Proficiência Mínima - 360

Proficiência Máxima - 996,1

Proficiência Média Concluintes - 533,4

Proficiência Média Egressos - 533,9

Proficiência Média Treineiros - 553,4

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Proficiência Média Geral - 493,8

Proficiência Mínima - 362,5

Proficiência Máxima - 869,6

Proficiência Média Concluintes - 490,8

Proficiência Média Egressos - 495,7

Proficiência Média Treineiros - 497,2