Mulher é presa suspeita de matar meninas de 11 e 12 anos no RJ

Policiais da 121ª DP, em Casimiro de Abreu (RJ), na Região dos Lagos, prenderam uma mulher, de 20 anos, suspeita de envolvimento na morte de duas amigas, de 11 e 12 anos. Helen Oliveira Neto foi detida em casa, nessa quarta-feira (14), e teve a prisão temporária decretada. Os agentes também procuram outro suspeito de participação no crime.

A motivação das execuções não foi revelada, porque o processo corre em segredo de Justiça. No dia das mortes, a Polícia Civil disse que apurava o possível envolvimento de traficantes, já que uma semana antes do duplo assassinato, o namorado de uma das jovens havia sido morto em meio a uma guerra de facções, em Rio das Ostras, município vizinho onde as duas amigas moravam.

O crime aconteceu no último dia 8. Os corpos foram encontrados na estrada de acesso à Rodovia Serramar, próximo à divisa com Rio das Ostras, por moradores da região, que acionaram a polícia. As amigas foram executadas a tiros. Uma delas tinha também lesão no pescoço, que pode ter sido provocada por uma faca.

As vítimas saíram juntas, na noite anterior ao crime, e não disseram para onde iam. Moradoras de Cidade Praiana, em Rio das Ostras, na Região dos Lagos, elas também estavam incomunicáveis: uma havia deixado o celular em casa, e o aparelho da outra estava aparentemente desligado. Por isso, as famílias só souberam o que havia acontecido pela polícia, que avisou sobre os corpos encontrados.