Minas e Energia abre processo para investigar rompimento de barragem

O Ministério de Minas e Energia determinou a instauração de processo administrativo para obter informações referentes ao rompimento da barragem da mineradora Vale na mina Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG), no último dia 25. A portaria foi publicada, nesta segunda-feira (11), no Diário Oficial da União.

De acordo com o texto, o processo administrativo servirá para a adoção de providências que se fizerem necessárias quanto à prevenção, controle e mitigação das consequências dos danos provocados pelo rompimento no município mineiro, bem como para a adoção de providências quanto à segurança de barragens.

Até ontem (10), a tragédia em Brumadinho contabilizava 165 mortos e 160 desaparecidos, entre funcionários da mineradora, terceirizados que prestavam serviços à Vale e membros da comunidade.

Há ainda 138 pessoas desabrigadas e duas seguem hospitalizadas – 17 dias após o rompimento da barragem.

mortos

desaparecidos

desabrigados

Rotina na cidade

Alunos de escolas públicas estaduais e municipais voltam às aulas em Brumadinho, na Grande BH, nesta segunda-feira. Cerca de 7 mil estudantes voltam às escolas.

O ano letivo deveria ter começado no dia 4, mas as aulas estavam suspensas porque as vias de acesso da zona rural da cidade mineira ao centro foram interditadas pela lama de rejeitos da barragem do Córrego do Feijão que rompeu.

Foi feita uma estrada provisória para a passagem de veículos escolares e carros autorizados, enquanto a Vale, dona da barragem que ruiu, faz obras de instalação de uma ponte de 50 metros para restaurar o trânsito na avenida Alberto Flores para as duas comunidades até a área central.

O prazo previsto para a construção é de três semanas.

