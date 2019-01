A Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 27 milhões na noite desta quinta-feira (17). Este é o segundo sorteio da Mega-Semana de Verão que será realizado no Caminhão da Sorte, em Piratuba (SC).

De acordo com a Caixa, aplicado na Poupança, o prêmio pode render mais de R$ 100 mil mensais. O valor é suficiente para adquirir 10 apartamentos de luxo, mobiliados, com carro na garagem, nas melhores localizações do país.

Quer apostar online? Veja como fazer

Quem possuir mais de 18 anos, poderá realizar apostas online no site da Caixa a partir de R$ 30,00 por dia. Basta possuir um cartão de crédito e realizar cadastro com CPF. O site de Loterias da Caixa é o único autorizado a comercializar apostas via internet e funciona 24 horas.

Bolão

A Caixa Econômica permite realizar apostas em grupo, sinalizando no cartão ou solicitando no atendimento à lotérica. Os bolões têm preço mínimo de R$ 10,00 de duas a, no máximo, 100 cotas.