Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 25 milhões neste sábado (2)

A Mega-Sena pagará R$ 25 milhões no sorteio que será realizado neste sábado (1º). O concurso nº 2.121 da premiação será realizado no município de Guaraciaba (SC).

Segundo a Caixa, a quantia pode render mais de R$ 92 mil, se aplicada em conta-poupança. O valor é suficiente para comprar 12 apartamentos de luxo, com carro na garagem, nas melhores localizações do país.

As apostas na Mega-Sena custam R$ 3,50 cada e podem ser feitas até 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do Brasil ou por meio do Portal Loterias Online. Para isso, é necessário que o apostador seja maior de 18 anos. No caso das apostas online, o valor mínimo da compra é de R$ 30,00 e máximo de R$ 500,00 por dia.

Também há a possibilidade de participar do Bolão, onde o apostador pode dividir uma cota com amigos ou familiares. Os bolões têm preço mínimo de R$ 10,00, mas cada cota não pode ser menor que R$ 4,00. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 100 cotas.