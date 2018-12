Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 36 milhões nesta quarta-feira (12)

A Mega-Sena deve pagar nesta quarta-feira (12) o prêmio de R$ 36 milhões. O sorteio do concurso 2.106 acontece às 20h (horário de Brasília), no Caminhão da Sorte que está na cidade de Criciúma/SC.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, caso apenas um apostador leve o prêmio e aplique todo o valor na Poupança da Caixa, receberá mais de R$ 133 mil em rendimentos mensais.

O dinheiro do prêmio é suficiente para comprar cerca de 15 apartamentos de luxo, com veículo na garagem, mobiliados nos maiores centros urbanos do País.

Como apostar

As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília), do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país e também no Portal Loterias Online.

Clientes com acesso ao Internet Banking CAIXA podem fazer suas apostas na Mega-Sena pelo seu computador pessoal, tablet ou smartphone. Para isso, basta ter conta corrente no banco e ser maior de 18 anos. O serviço funciona das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteios (terça, quinta e sábado), quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte.

Para jogar pela internet, no Portal Loterias Online, o apostador precisa ser maior de 18 anos e efetuar um pequeno cadastro. O cliente escolhe seus palpites, insere no carrinho e paga todas as suas apostas de uma só vez, utilizando o cartão de crédito. O valor mínimo da compra no Portal (que pode conter apostas de todas as modalidades disponíveis no site) é de R$ 30,00 e máximo de R$ 500,00 por dia.

Outra opção é o Bolão Caixa, que os apostadores podem dividir cotas com amigos e familiares. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10,00, mas cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 100 cotas. O bolão também pode ser solicitado diretamente ao atendente da lotérica, informando os números da aposta e a quantidade de pessoas que participarão.