Mega-Sena acumulada pode pagar prêmio de R$ 8 milhões nesta quarta-feira (9)

A Mega-Sena deve pagar um prêmio de R$ 8 milhões no sorteio do concurso 2.113 a ser realizado nesta quarta-feira (9), no Caminhão da Sorte, em São Paulo.

Segundo a Caixa Econômica Federal, caso apenas um ganhador leve o prêmio e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá mais de R$ 29 mil em rendimentos mensais. O dinheiro do prêmio é suficiente para adquirir uma frota de 50 carros de luxo.

Quer apostar online? Veja como fazer

Quem possuir mais de 18 anos, poderá realizar apostas online no site da Caixa a partir de R$ 30,00 por dia. Basta possuir um cartão de crédito e realizar cadastro com CPF. O site de Loterias da Caixa é o único autorizado a comercializar apostas via internet e funciona 24 horas.

Bolão

A Caixa Econômica permite realizar apostas em grupo, sinalizando no cartão ou solicitando no atendimento à lotérica. Os bolões têm preço mínimo de R$ 10,00 de duas a, no máximo, 100 cotas.