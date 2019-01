Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 12 milhões neste sábado (12)

O concurso 2.114 da Mega-Sena irá sortear um prêmio de R$ 12 milhões neste sábado (12). Caso apenas um ganhador leve o prêmio e aplique todo o valor, receberá mais de R$ 44 mil em rendimentos mensais.

O sorteio acontecerá às 20h (de Brasília), em São Paulo. A aposta simples vale R$ 3,50 e pode ser realizada até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do Brasil ou no site.

O dinheiro do prêmio é suficiente para adquirir um jatinho particular e realizar uma volta ao mundo no decorrer de um ano.