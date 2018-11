Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.099 da Mega-Sena. Os números sorteados nesta quarta-feira (21), em Campos Belos (GO), foram os seguintes: 05, 15, 20, 27, 30 e 58.

O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 24, é de R$ 70 milhões.



Confira o rateio oficial:



Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 97 apostas ganhadoras, R$ 34.495,53

Quadra - 4 números acertados - 7549 apostas ganhadoras, R$ 633,20