Mega-Sena 2117: Confira resultado

A Loteria Federal sorteou, neste sábado (19), o concurso 2117 da Mega-Sena. Confira o resultado:

04 - 28 - 29 - 30 - 43 - 52



Não houve aposta acertando os seis números.

O próximo sorteio será na quarta-feira (23). O valor estimado do prêmio é de R$ 38 milhões.

Como jogar

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Você deve marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados.