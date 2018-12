Mega da Virada: Confira o resultado

A Loteria Federal sorteou, nesta segunda-feira (31), o concurso 2110 da Mega-Sena, a Mega da Virada. O sorteio pagou um prêmio principal no valor de R$ 302.536.382,66. Confira o resultado:

05 - 10 - 12 - 18 - 25 - 33

Os apostadores tiveram até as 16h deste domingo (horário de Brasília) para garantirem participação no sorteio. O prêmio principal da Mega da Virada não acumula e caso não haja aposta premiada com seis números, o valor será repartido entre os acertadores de cinco números, e assim por diante.

Como jogar

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Você deve marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados.