Marinha do Brasil abre 1.000 vagas em concurso público para admissão de marinheiro

A Marinha do Brasil divulgou edital com 1000 vagas para o Concurso Público de Admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros (CPAEAM), nesta segunda-feira (28). As inscrições estão abertas e vão até 13 de fevereiro.

O concurso é destinado a brasileiros do sexo masculino, natos ou naturalizados, com 18 anos completos e menos de 22 no dia 1° de janeiro do ano de 2020, e que estejam em dia com as obrigações civis e militares. Além disso, é necessário Ensino Médio completo.

As inscrições podem ser feitas pelo site. A taxa é de R$ 42 e pode ser paga até o 20 de fevereiro. No ato da inscrição, o candidato deverá indicar a ordem de preferência de área profissional: Eletroeletrônica, Apoio e Mecânica.

A remuneração do marinheiro, ao final do curso, é em torno de R$ 1.900,00, já contando com adicionais.

Os aprovados vão ser destinados a uma das quatro Escolas de Aprendizes-Marinheiros, uma delas no Ceará (EAMCE), e também em Pernambuco (EAMPE), Espírito Santo (EAMES) e Santa Catarina (EAMSC).

Etapas

A seleção consta de prova objetiva com 50 questões, sendo de português, matemática, ciências – física e química, e inglês. Ao término dessa etapa, haverá eventos complementares, como a verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, teste de aptidão física, avaliação psicológica e a verificação de documentos.

Curso

O curso de formação tem duração de 48 semanas, sob regime de internato. São estudadas disciplinas do Ensino Básico e do Ensino Militar-Naval.

Durante o curso, o aprendiz-marinheiro recebe ajuda de custo de R$ 900 mensais, além de alimentação, ajuda para aquisição de uniformes, entre outros auxílios.