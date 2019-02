Marinha abre 960 vagas para fuzileiro naval; inscrições poderão ser realizadas em Fortaleza

O concurso de admissão às turmas I e II do Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais está com 960 vagas abertas para o ano de 2020. As inscrições para a seleção acontecem entre os dias 27 de fevereiro e 28 de março e podem ser realizadas na Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará.

Além da capital cearense, as inscrições poderão ser feitas presencialmente em Natal, João Pessoa, Recife e Maceió e pelo site da Marinha do Brasil.

Para se candidatar às vagas, os interessados precisam corresponder aos seguintes requisitos: ser do sexo masculino, ter entre 18 e 21 anos em 1º de janeiro de 2020 e ter concluído o ensino médio. Confira o edital.

As oportunidades oferecem possibilidade de promoção ao longo da carreira até a graduação de suboficial.

Inicialmente, as vagas serão distribuídas entre os seguintes locais, conforme as necessidades da Administração Naval: Unidades da Marinha no Rio de Janeiro-RJ, Unidades da Marinha em Brasília-DF, Grupamento de Fuzileiros Navais de Rio Grande-RS, 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas em Manaus-AM, 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas em Belém-PA, Grupamento de Fuzileiros Navais de Ladário-MS, Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal-RN, Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador-BA e Batalhão de Defesa NBQR de Aramar-SP.

O processo seletivo possui duas etapas. Na primeira, será realizada um teste de escolaridade, com provas de Português e Matemática, no dia 28 de maio deste ano. Os candidatos selecionados passarão por testes psicológicos e de suficiência física, inspeção de saúde e verificação de dados biográficos e documentos.

Depois do processo, os aprovados farão parte de um curso de formação por 17 semanas em órgãos do Corpo de Fuzileiros Navais em Brasília e no Rio de Janeiro. O sistema é de internato e dedicação exclusiva até o dia da formatura.

Ao longo do curso, é oferecido aos recrutas alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, auxílio de custo com despesas pessoais e remuneração de acordo com a graduação.