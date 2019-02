Mãe queima mãos de criança com ferro de passar como castigo

Uma criança de 9 anos de idade teve as mãos queimadas com ferro de passar como castigo imposto pela mãe, em Manaus, no Amazonas. De acordo com Joyce Coelho, delegada responsável pelo caso, a mãe da criança, de 24 anos, será indiciada por tortura.

Conforme relato da mulher à Polícia Civil de Manaus, ela queria punir a criança por ter mexido em moedas que pertenciam à tia.

Após denúncia de vizinhos, policiais civis prenderam a mãe, na noite de terça-feira (5).

Imagens divulgadas por policiais de Manaus mostram os ferimentos nas mãos da criança. Ela recebe tratamento e não deve ter danos permanentes, conforme médicos locais.