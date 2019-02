Mãe de cearense ferido em incêndio no Ninho do Urubu encontra filho: "Não pode se alimentar ainda"

Os pais do cearense Francisco Dyogo Bento Alves, um dos três jovens feridos no incêndio no Centro de Treinamento do Flamengo, chegaram ao Rio de Janeiro e já estão com o garoto. Em áudio obtido pelo site Extra, a mãe do goleiro, Francisca Nélia, explicou qual o estado de saúde do jovem e lamentou que outras mães não possam estar também com os filhos, mortos na tragédia.

"Ele inalou muita fumaça e não pode se alimentar ainda", disse Francisca, que informou que o Dyogo voltará a comer aos poucos.

Também na mensagem, a mãe do garoto mostra pesar. "Eu posso pegar nele, beijar, abraçar. Que pena que algumas mães não podem fazer isso porque seus filhos se foram", disse.

Ainda na sexta-feira, o jogador enviou um vídeo para tranquilizar a família, que ainda estava em Fortaleza.

O incêndio no CT do Flamengo, conhecido como Ninho do Urubu, na madrugada de sexta-feira (8), deixou 10 mortos e três feridos, dois dos quais, cearenses. Além de Francisco Dyogo, Cauan Emanuel Gomes Nunes também está internado, mas acordado e consciente, segundo nota do quadro médico divulgada pelo clube carioca.