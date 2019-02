Lutadora de jiu-jitsu reage a assalto e imobiliza suspeito

Uma lutadora profissional de jiu-jitsu reagiu a uma tentativa de assalto e usou uma técnica de arte marcial para imobilizar o suspeito. O crime ocorreu nesta terça-feira (5) em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul.

De acordo com o portal de notícias G1, o suspeito, um morador de rua de 37 anos, havia roubados caixas de bombom em uma loja em Caxias de Sul. Patrícia Melo, atleta de arte marcial, percebeu o furto e imobilizou o suspeito com um mata-leão.

Segundo testemunhas, antes de ser detido pela lutadora, o suspeito chegou a ameaçar pessoas no local, caso denunciassem o crime à polícia.

Após Patrícia Melo deter o suspeito, a polícia foi chamada e prendeu o morador de rua. Conforme o G1, a Brigada Militar informou que o homem não estava armado; ainda assim, a recomendação dos policiais é que as pessoas não rua não tentem reagir a esse tipo de situação e acione a polícia.