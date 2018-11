Lava-Jato prende o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, e outras oito pessoas

O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão (MDB), foi preso na manhã desta quinta-feira (29) na capital fluminense. A Polícia Federal realiza ações no prédio onde o governador mora. Agentes também foram ao Palácio Guanabara, sede do governo fluminense, e ao Palácio Laranjeiras, residência oficial. Os policiais estiveram também na casa de Pezão em Piraí, no Vale do Paraíba, na região sul fluminense. A ação é ligada à Lava-Jato.

Há ainda mandados contra oito pessoas, invcluindo o ex-secretário de Obras do estado do Rio, Hudson Braga, e dois homens apontados como operadores de um complexo esquema de segurança. As operações começaram por volta das 5h da manhã (horário de Fortaleza) envolvendo pelo menos três viaturas e helicópteros que sobrevoam a região.

Segundo a PF, a operação é baseada na delação premiada de Carlos Miranda, operador financeiro do ex-governador Sérgio Cabral, que também está preso. A ordem de prisão preventiva foi expedida pelo ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), onde governadores têm foro.

Operação Boca de Lobo

A Operação Boca de Lobo investiga crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e corrupção ativa e passiva, delitos cometidos poir nomes da alta cúpula do governo do Rio de Janeiro.

Segundo as investigações, Pezão teria recebido mais de R$ 25 milhões em pagamentos, entre 2007 e 2015, quantia incompatível com o patrimônio dele declarado à Receita Federal. Em números atualizados, o montante chega a mais de R$ 39 milhões. Os valores foram sequestrados pela Justiça.

Pezão é o terceiro governador do Rio de Janeiro preso e o primeiro em cumprimento do mandato. Os ex-governadores Anthony Garotinho e Sergio Cabral foram presos. Também foram detidos, anteriormente, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Picciani (MDB) e vários parlamentares da Casa.