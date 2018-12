João de Deus tem prisão preventiva decretada por Justiça de Goiás

A Justiça do estado de Goiás acatou nesta sexta-feira (14) o pedido do Ministério Público (MP-GO) e decretou a prisão preventiva de João Teixeira de Faria, o médium João de Deus, acusado de abuso sexual por pelo menos 330 mulheres em 11 estados, segundo o MP. A informação da ordem de prisão foi confirmada à TV Anhanguera pelo secretário de Segurança Pública de Goiás, Irapuan Costa Júnior. As informações são do portal G1.

O advogado Thales Jayme, que atua na defesa de João de Deus, disse que foi informado sobre a ordem de prisão, mas que até as 12:30 não havia recebido o documento. Ele afirmou que não conseguiu contato com o médium nesta sexta-feira (14).

“Foi dito hoje, por uma fonte fidedigna, que a prisão havia sido decretada, estava de posse do mandado de prisão e com alguns policiais trabalhando, que eu visse a possibilidade de se apresentar, como seria, uma situação menos dolorosa, estou indo a Anápolis para ver se consigo falar com alguém”, disse o advogado, por telefone.

Na quinta-feira (13), um outro advogado de João de Deus, Alberto Zacharias Toron, havia apresentado à Justiça um pedido para que a prisão preventiva de seu cliente não fosse concedida. De acordo com Toron, João de Deus "tem 76 anos e uma larga folha de serviços prestados. É necessário ter cuidado para que não seja submetido a um linchamento público antecipado."