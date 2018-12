Interventor de Roraima vai pedir dinheiro para pagar servidores

O governador eleito e interventor de Roraima, Antonio Denarium, vai pedir ao presidente Michel Temer recursos para pagar os servidores públicos do estado, fornecer merenda e transporte escolar e colocar medicamentos na rede pública de saúde. Denarium, que começa a trabalhar com sua equipe oficialmente nesta segunda-feira (10), será recebido por Temer na próxima terça-feira (11), no Palácio do Planalto.

>Temer anuncia intervenção federal no estado de Roraima

>Temer escolhe governador para comandar intervenção federal em RR

A intervenção federal no estado foi negociada com a ex-governadora Suely Campos e aprovada pelos conselhos de Segurança Nacional e Defesa Nacional. "O estado de Roraima está vivendo uma crise financeira, econômica e social. O pagamento dos servidores está atrasado, bem como dos fornecedores", disse Denarium, em entrevista ao canal de notícias Globo News.

Denarium disse que espera voltar para o estado com boas notícias. "Espero resolver demandas urgentes aqui do estado, como pagamento de merenda e transporte escolar, medicamentos para os hospitais e atualizar a folha de pagamento dos servidores, com apoio do presidente", afirmou.

O governador voltou a dizer que Roraima, apesar do acolhimento proporcionado até este momento, não tem condições de receber todos os venezuelanos que pedem asilo político no Brasil. "Vamos fazer um trabalho junto com o governo federal para restringir a entrada de venezuelanos e incentivar a interiorização dessas pessoas em outros estados", disse.

Segundo Denarium, a entrada de venezuelanos está impactando os serviços públicos do estado. "Só assim [com a restrição] vamos resolver o caos que estamos vivendo na saúde, na educação e na segurança pública", argumentou.