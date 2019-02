Inscrições para bolsas pelo Prouni encerram neste domingo

Jovens que prestaram o Enem têm até as 23h59 deste domingo (3), no horário de Brasília, para se inscrever no Prouni (Programa Universidade para Todos). Neste ano, há 243.888 vagas para o programa de bolsas parciais e integrais em instituições privadas. As inscrições são feitas exclusivamente pelo site (http://siteprouni.mec.gov.br/).

Segundo o MEC (Ministério da Educação), o número é um recorde histórico desde a criação do Prouni, em 2005. Dessas vagas, 116.813 são bolsas integrais e 127.075 são parciais. Até as 19h de sexta-feira (1º), foram registrados 658.544 inscritos e 1.254.803 inscrições, considerando as duas opções de escolha.

O prazo para se candidatar ao programa foi adiado para este domingo, após problemas no site do Sisu (Sistema de Seleção Unificada), onde é feita a inscrição em universidades públicas, no fim de janeiro.

Participação no Prouni

Para participar do processo seletivo do Prouni, é necessário que os estudantes não possuam diploma de curso superior e tenham participado da edição de 2018 do Enem, com no mínimo 450 pontos na média das notas do exame e nota superior a zero na redação.

Também é preciso ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou da rede particular como bolsista integral, ser pessoa com deficiência, ser professor da rede pública de educação básica em exercício, integrante de instituição pública e, neste caso, concorrer a bolsas exclusivamente nos cursos de licenciatura.