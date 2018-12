Incêndio de grandes proporções atinge refinaria de Manguinhos, no Rio

Um incêndio de grandes proporções atinge a Refinaria de Manguinhos, na zona norte do Rio, na tarde desta segunda-feira,17. Segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, o trânsito tem retenção, no sentido Centro, entre Manguinhos e o bairro do Caju. O Corpo de Bombeiros está no local.

Por conta do incêndio, a pista lateral da Avenida Brasil está interditada, na altura da Linha Amarela, sentido Fundão. O desvio é pela pista central.

De acordo com o Centro de Operações do Rio, os motoristas devem usar a saída da Linha Vermelha.

MANGUINHOS | Incêndio em imóvel na região. Bombeiros acionados para o local. pic.twitter.com/POdVJ3bao5 — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) 17 de dezembro de 2018

Caminhão

O incêndio na refinaria de Manguinhos começou em um caminhão que descarregava produtos, segundo a assessoria de imprensa da companhia. Não há vítimas ou relatos de feridos no local. Por conta do incêndio, a pista lateral da Avenida Brasil foi fechada. A Linha amarela também tem interdições.

Criada em 1954, a Refinaria de Manguinhos mudou recentemente de nome para "Refit". Em seu site na Internet, a companhia se define como uma refinaria de pequeno porte que passa por um processo de modernização. Atualmente tem capacidade para refinar cerca de 15 mil barris de petróleo por dia.