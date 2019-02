Horário de verão termina neste fim de semana em 10 estados e no DF

O horário brasileiro de verão, que começou no dia 4 de novembro de 2018, termina à meia noite do próximo domingo, 17 de fevereiro.

A população de dez estados e do Distrito Federal (DF) deverá atrasar os relógios em uma hora.

O ajuste vale para os estados do Rio Grande do Sul (RS), Santa Catarina (SC), Paraná (PR), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Minas Gerais (MG), Espírito Santo (ES), Mato Grosso (MT), Mato Grosso do Sul (MS), Goiás (GO) e Brasília (DF).

Este ano, o horário de verão foi encurtado - começou mais tarde. Antes, ele se iniciava no terceiro domingo de outubro. Em dezembro de 2017, o presidente Michel Temer assinou decreto que encurtou a duração do horário de verão, atendendo a pedido do Tribunal Superior Eleitoral, para que o início do horário de verão não ocorresse entre o primeiro e o segundo turno da eleição.

O Palácio do Planalto chegou a informar em 2018 que, a pedido do Ministério da Educação, a entrada em vigor do horário seria adiada para dia 18 de novembro, a fim de não prejudicar provas do Enem, mas acabou decidindo manter a data de 4 de novembro.

Infraero

Em nota, a Infraero recomendou que em caso de dúvidas quanto aos voos, os passageiros e usuários procurem informações junto às companhias aéreas, balcões de informações e nos terminais.