Homem de 84 anos está em estado grave após tiroteio na catedral

Um homem de 84 anos, que foi atingido no tórax e no abdômen durante tiroteio na Igreja da Sé em Campinas (SP), passa por cirurgia nesta tarde no Hospital Municipal Doutor Mário Gatti. Entre os quatro feridos pelo homem que entrou na catedral atirando nas pessoas, ele é o que se encontra em estado mais grave. Na mesma unidade, uma mulher de 65 anos está estável e permanece em observação. Ela foi ferida no tórax e na mão e teve uma fratura na clavícula.

Outra mulher, que foi levada ao Hospital das Clínicas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), também está estável e permanece em observação pela equipe de trauma. A idade dela não foi confirmada. Segundo a assessoria de imprensa do hospital, ela pode ter alta ainda nesta terça-feira.

A quarta pessoa ferida foi encaminhada ao Hospital da Beneficência Portuguesa de Campinas, mas não há informações sobre o quadro de saúde.

Segundo a Polícia Militar, o incidente ocorreu às 13h25 na Catedral Metropolitana, na Rua 13 de Maio. A corporação ainda não tem detalhes da ocorrência. De acordo com relatos, um homem de apoximadamente 30 anos, invadiu a igreja, atirou contra as pessoas e se matou. Ainda não se sabe a motivação. Até o momento, quatro mortes foram confirmadas.

Investigações

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o 1º Distrito Policial de Campinas investiga, com apoio do Setor de Homicídios da cidade, as mortes ocorridas nesta tarde.

Em nota, a SSP diz que policiais militares atiraram contra o autor dos disparos e que, em seguida, se matou. A nota informa também que imagens das câmeras de segurança da igreja foram apreendidas e serão analisadas.