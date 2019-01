Helicóptero da PM do Rio cai na Baía de Guanabara

Um helicóptero da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) caiu por volta das 9h da manhã desta segunda-feira (14), na Baía de Guanabara, próximo à Cidade Universitária, na zona norte da capital fluminense. De acordo com a PM, quatro pessoas estariam a bordo da aeronave. O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro informa que homens do quartel do Fundão foram acionados para a ocorrência.

Os quatro ocupantes foram resgatados com vida - um chegou a ficar preso, submerso, e foi reanimado próximo ao local da queda. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles.

A PM confirma que o helicóptero acidentado pertence ao Grupamento Aeromóvel (GAM) da corporação.

Segundo informações iniciais, a aeronove era a Fênix 08. De acordo com o registro na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), trata-se de um helicóptero modelo esquilo AS 350 BA fabricado em 1998 pela Helibras. O peso máximo de decolagem é de 2,1 toneladas e o veículo voa com um motor turboeixo.

A aeronave pode transportar até cinco passageiros, e o Certificado de Aeronavegabilidade - documento que comprova que uma aeronave está com sua condição de aeronavegabilidade validamente verificada - vai até 15 de janeiro de 2022.