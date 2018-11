Governador do Rio, Pezão, é preso pela Lava Jato

O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, foi preso na manhã desta quinta-feira (29) no Palácio Laranjeiras, residência oficial do chefe do estado. De acordo com a Polícia Federal, o governador foi detido por volta das 6h.

Segundo a Polícia Federal, a operação é baseada na delação premiada de Carlos Miranda, operador financeiro do ex-governador Sérgio Cabral, que também está preso. O objetivo da polícia é prender ainda oito pessoas.

A ordem de prisão preventiva foi expedida pelo ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), onde governadores têm foro.