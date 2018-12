Gerson Camata, ex-governador do Espírito Santo, é assassinado a tiros

O ex-governador do Espírito Santo, Gerson Camata, foi assassinado a tiros na tarde desta quarta-feira (26), na Praia do Canto, em Vitória. O crime aconteceu em frente a um restaurante. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi solicitado, mas Camata não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito fugiu logo depois do crime, mas já foi capturado. Ele foi levado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do estado, para prestar esclarecimentos. A motivação do crime ainda não foi esclarecida.

Camata morreu aos 77 anos. Ele foi governador do Espírito Santo entre 1982 e 1986, e exerceu três mandatos como senador, de 1987 a 2011. Ele também exerceu os cargos de vereador de Vitória, deputado estadual e deputado federal.